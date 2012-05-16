UPDATE1: 神戸製鋼所<5406.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.696％

［東京 １６日 ロイター］ みずほ証券によると、神戸製鋼所( 5406.T )<0#5406=JFI> は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１５０億円。 利率 ０．６９６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２９９回国債流通利回り＋０．２３％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 神戸製鋼所 募集期間 ５月１６日 第５９回国内普通社債 払込日 ５月２２日 発行額 １５０億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 主幹事 下記参照 利率 ０．６９６％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ） 応募者利回り ０．６９６％ 償還日 ２０１９年５月２２日 利払日 ５月、１１月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証６０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４５ 大和証４５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸）