UPDATE1: 神戸製鋼所<5406.T>、期間10年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.117％

［東京 １６日 ロイター］ みずほ証券によると、神戸製鋼所( 5406.T )<0#5406=JFI> は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 １．１１７％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債流通利回り＋０．２７％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 神戸製鋼所 募集期間 ５月１６日 第６０回国内普通社債 払込日 ５月２２日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 １．１１７％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ） 応募者利回り １．１１７％ 償還日 ２０２２年５月２０日 利払日 ５月、１１月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ゴールドマン・サックス証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証４０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３０ ゴールドマン・サックス証３０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 （ロイターニュース 片山直幸）