新規上場企業の横顔：日本エマージェンシーアシスタンス（6月20日ジャスダック上場）

［東京 １６日 ロイター］ ６月２０日にジャスダック上場予定の 「日本エマージェンシーアシスタンス」 6063.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都文京区小石川 ≪事業内容≫ 医療機関紹介、医療通訳、緊急搬送等の医療アシスタンスサービスの 提供事業及びカード会社向けコンシェルジュ等のライフアシスタンス サービスの提供事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長：吉田一正 ≪資本金≫ 2億1337万円 ≪発行済株式数≫ 2,595株（2011年12月31日現在） ≪従業員数≫ 141名（2012年4月30日現在） ≪業績≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 1,592,410 1,335,291 経常利益（千円） 144,689 68,350 当期利益（千円） 151,095 60,693 １株当たり利益（円） 58,225.51 23,388.62 １株当たり純資産額（円） 108,266.37 50,040.86 配当（円） -- -- ≪業績・連結≫ 2011年12月期 2010年11月期 売上高（千円） 1,610,636 1,356,575 経常利益（千円） 163,942 90,999 当期利益（千円） 166,594 78,521 １株当たり利益（円） 64,198.38 30,258.73 １株当たり純資産額（円） 120,588.87 57,460.26 ≪総資産≫ （千円） 1,027,376（2011年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 280,951（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 吉田一正 44.67 500,000 ヴァンタークルーズ ヘルスサービスインク 13.15 147,200 ニッセイ・キャピタル３号 投資事業有限責任組合 6.25 70,000 ＤＢＪキャピタル１号 投資事業組合 5.72 64,000 ジャフコＶ１─Ｂ号投資事業 有限責任組合 3.11 34,800 横浜キャピタル 2.86 32,000 ジャフコＶ１─Ａ号投資事業 有限責任組合 1.89 21,200 ジェフコ・グレートエンジェル ファンド１号投資事業 有限責任組合 1.57 17,600 ジャフコＶ１─スター投資事業 有限責任組合 1.25 14,000 スティーブ・アール 1.04 11,600 ≪監査人≫ あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年５月３０日 ≪需要予測期間≫ ２０１２年６月１日から６月７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年６月８日 ≪申込期間≫ ２０１２年６月１２日から６月１５日 (以上、２０１２年５月１５日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>