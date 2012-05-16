17日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ 民主党・財務金融部門会議 ０８：５０ １─３月期国内総生産（ＧＤＰ）１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予想中央値：前期比＋０．９％、年率＋３．５％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：００ 富士通フォーラム２０１２・社長講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ４月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：３０ ３月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 東芝経営方針説明会・社長出席 １４：００ 民主財金部門年金積立金運用のあり方作業部会 １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １６：００ ＡＮＡ社長定例会見 １６：３０ 太陽光発電協会片山代表理事（シャープ会長）会見 １６：５０ 日本自動車工業会新会長会見 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを通知 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １６日（水） ０８３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が会合であいさつ（フランクフルト） １６００ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １３１５ＧＭＴ ４月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １６３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １８００ＧＭＴ ４月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ギリシャ選挙管理内閣に向けた協議 仏国債入札 独国債入札 １７日（木） ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン国債入札 （東京 １７日 ロイター）
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