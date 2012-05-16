東京外為市場・午後3時＝ドル80円前半、短期筋主導でユーロ／ドルは4カ月ぶりの1.27ドル割れ

Investing |
ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY= 午後３時現在 ８０．３５／３７ １．２７２２／２６ １０２．２２／２７ 正午現在 ８０．３６／３８ １．２７３２／３６ １０２．３３／３５ 午前９時現在 ８０．３０／３２ １．２７３３／３７ １０２．２６／３１ ＮＹ午後５時 ８０．１８／２１ １．２７３４／３５ １０２．０５／１０ -------------------------------------------------------------------------------- ［東京 １６日 ロイター］ 午後３時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点 に比べてややドル高／円安の８０円前半。前日の市場予想よりも良好な米経済指標、日銀 の追加緩和観測がドル／円をサポートした。ただ、輸出企業の売りで上値も限られた。一 方、午後にはユーロ／ドルが１月１７日以来の１．２７ドル割れとなった。ユーロ／円も 圧迫されたが、短期筋主導のユーロ売りは持続せず、ユーロ／円の下げ幅は小さかった。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示します 。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文