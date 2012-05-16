東京外為市場・午後3時＝ドル80円前半、短期筋主導でユーロ／ドルは4カ月ぶりの1.27ドル割れ

ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY= 午後３時現在 ８０．３５／３７ １．２７２２／２６ １０２．２２／２７ 正午現在 ８０．３６／３８ １．２７３２／３６ １０２．３３／３５ 午前９時現在 ８０．３０／３２ １．２７３３／３７ １０２．２６／３１ ＮＹ午後５時 ８０．１８／２１ １．２７３４／３５ １０２．０５／１０ -------------------------------------------------------------------------------- ［東京 １６日 ロイター］ 午後３時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点 に比べてややドル高／円安の８０円前半。前日の市場予想よりも良好な米経済指標、日銀 の追加緩和観測がドル／円をサポートした。ただ、輸出企業の売りで上値も限られた。一 方、午後にはユーロ／ドルが１月１７日以来の１．２７ドル割れとなった。ユーロ／円も 圧迫されたが、短期筋主導のユーロ売りは持続せず、ユーロ／円の下げ幅は小さかった。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示します 。