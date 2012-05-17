UPDATE1: 中日本高速道路、4年・400億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.298％

［東京 １７日 ロイター］ 大和証券によると、中日本高速道路<0#1289=JFI>は、 期間４年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額４００億円。 利率 ０．２９８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２７７回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 中日本高速道路 募集期間 ５月１７日 第４０回社債 払込期日 ５月２３日 発行額 ４００億円 各社債の金額 １０００万円 期間 ４年 主幹事 下記参照 利率 ０．２９８％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．２９８％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還期限 ２０１６年３月１８日 利払日 ２月、８月の各２８日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券 野村証券 ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料１０銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） 大和証２００ 野村証２００ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）