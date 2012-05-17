UPDATE1: 鉄道・運輸機構、期間10年の鉄道・運輸機構債発行条件を決定＝利率0.877％

［東京 １７日 ロイター］ 大和証券によると、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整 備支援機構<0#1295=JFI>は、期間１０年の鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の発行条 件を決定した。発行額１５０億円。 利率 ０．８７７％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債流通利回り＋０．０４５％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 第４７回鉄道建設・運輸 募集期間 ５月１７日 施設整備支援機構債券 払込日 ５月２５日 発行額 １５０億円 各債券の金額 １０００万円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 ０．８７７％ 受託会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．８７７％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０２２年３月１８日 利払日 ３月、９月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円） 大和証６８ みずほ証６０ メリルリンチ日本証２２ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）