UPDATE1: 中日本高速道路、10年・400億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.942％

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［東京 １７日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、中日本 高速道路<0#1289=JFI>は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額４００億円。 利率 ０．９４２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債複利利回り＋０．１１％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 中日本高速道路 募集期間 ５月１７日 第４２回社債 払込期日 ５月２３日 発行額 ４００億円 各社債の金額 １０００万円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 ０．９４２％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．９４２％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還期限 ２０２２年３月１８日 利払日 ２月、８月の各２８日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、シティグループ証券 ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 ・引受証券と引受額（案、単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２００ シティグループ証２００ （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
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