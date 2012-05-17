起債予測一覧〔表〕＝5月18日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日新製鋼 <0#5407=JFI> 5/17 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 東北電力 <0#9506=JFI> 5/16 AA 期間5年・10年 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事： 5年債：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 来週後半に起債予定 日本電気硝子 <0#5214=JFI> 5/16 AA 期間5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+15─19bp 7年債：T(302回)+15─19bp 来週半ば以降に起債予定 三菱ＵＦＪリース 5/16 AA 期間2年・5年 <0#8593=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円 主幹事：2年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＢＮＰパリバ、ＪＰモルガン、 シティＧ、ＲＢＳ 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＢＮＰパリバ、大和、東海東京 レンジ／ 2年債：T(258回)+15─19bp 5年債：T(285回)+22─26bp 来週前半に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 5/16 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、シティＧ 三井不動産 <0#8801=JFI> 5/15 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ レンジ／T(322回)+17─18bp 5月18日に起債予定 南海電気鉄道 <0#9044=JFI> 5/15 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／L+39─44bp 5月22日に起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 5/15 A 期間5年・7年 発行額：各300億円、100億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、メリル 最速来週後半に起債予定 ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤ハム 2284.T 5/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+8─12bp 5月22日に起債予定 アドバンテスト (6857.T) 5/11 AA 期間3年・5年 発行額各100億円、150億円 主幹事： 3年債：野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債：みずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(269回)+31bp 5年債：T(285回)+38bp 5月18日に起債予定 コクヨ (7984.T) 5/11 A 期間5年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 丸井グループ <0#8252=JFI> 5/11 A 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：野村 来週後半に起債予定 ＳＣＳＫ (9719.T) 5/10 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村 レンジ／T(285回)+22─29bp 来週前半に起債予定 三菱マテリアル <0#5711=JFI> 5/ 9 AA 期間3年・5年、発行額各100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 レンジ／ 3年債：L+15─21bp 5年債：L+28─36bp 来週前半に起債予定 Ｊ─オイルミルズ (2613.T) 5/ 8 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 東京地下鉄 <0#9023=JFI> 4/27 AA 期間20年、発行額100億円 主幹事：野村、大和 レンジ／T(135回)+10bp 5月18日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構 5/16 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 <0#0905=JFI> 5月23日に起債予定 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月上旬に起債予定、6月に発行予定 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ
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