18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 市場１部指定 ヒマラヤ( 7514.T )が東証・名証２部から各１部に 市場変更 ＫＬａｂ( 3656.T )が東証マザーズから東証１部に ０９：１０―０９：３０ 電力需給に関する検討会合とエネルギー・環境会議の合同会議 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：１０ 月例経済報告等関係閣僚会議 １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １１：３０ 自民党・円高と産業空洞化問題に対処するためのプロジェクトチーム １５：３０ 電事連会長会見、東北電力社長会見 １７：２０―１８：３０ デフレ脱却等経済状況検討会議 １７：３０ 総合資源エネルギー調査会 電力システム改革専門委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（木） ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン入札（２０１５年１月・２０１５年７月・２０１６年４月償還債） １８日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] 米フェイスブック( FB.O )がナスダックに上場 ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ １７日 Q1 2013 Wal-Mart Stores, Inc. ( WMT.N ) （東京 １８日 ロイター）