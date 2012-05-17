18日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 市場１部指定 ヒマラヤ(7514.T)が東証・名証２部から各１部に 市場変更 ＫＬａｂ(3656.T)が東証マザーズから東証１部に ０９：１０―０９：３０ 電力需給に関する検討会合とエネルギー・環境会議の合同会議 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：１０ 月例経済報告等関係閣僚会議 １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） １１：３０ 自民党・円高と産業空洞化問題に対処するためのプロジェクトチーム １５：３０ 電事連会長会見、東北電力社長会見 １７：２０―１８：３０ デフレ脱却等経済状況検討会議 １７：３０ 総合資源エネルギー調査会 電力システム改革専門委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（木） ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン入札（２０１５年１月・２０１５年７月・２０１６年４月償還債） １８日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] 米フェイスブック(FB.O)がナスダックに上場 ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ １７日 Q1 2013 Wal-Mart Stores, Inc. (WMT.N) （東京 １８日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文