起債予測一覧〔表〕＝5月28日現在

Markets |
【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東京急行電鉄 <0#9005=JFI> 5/25 AA 期間10年・15年、発行額：各100億円 主幹事：10年債：みずほ 15年債：三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 5/25 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＳＭＢＣ日興 今週後半に起債予定 野村ホールディングス 5/24 A 期間3年・5年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 仮条件／ 3年債：利率0.50─1.10％ 5年債：利率0.70─1.30％ 6月12日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、 ＡＡ─(ＪＣＲ) 富士重工業 <0#7270=JFI> 5/23 A 期間4年 主幹事：大和 長瀬産業 (8012.T) 5/23 A 期間3年・5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村 電気化学工業 <0#4061=JFI> 5/23 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(286回)+22─26bp 5月30日に起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 5/22 AA 期間3年・5年・7年 発行額：各100億円、300億円程度、 100億円程度 主幹事：野村、みずほ、大和 レンジ／ 3年債：T(271回)+32─39bp 5年債：T(286回)+45─65bp 7年債：T(302回)+55─75bp 今週後半に起債予定 富士電機 <0#6504=JFI> 5/22 A 期間3年・5年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、野村 三井倉庫 <0#9302=JFI> 5/22 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／T(295回)+29─31bp 5月29日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/24 A 期間10年、発行額800億円、劣後債 <0#8402=JFI> 個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／利率1.00─1.70％ 6月8日に起債予定 格付け：ＡＡ─(ＪＣＲ) 引受額(単位：億円)： 三菱ＵＦＪＭＳ400、野村、大和各140 ＳＭＢＣ日興70、 岡三、東海東京、みずほ各15、 東洋3、丸三2 5/21 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 5/18 AA 期間10年、発行額300億円以上、 劣後債 主幹事：みずほ レンジ／T(322回)+64─65bp 5月30日に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ コクヨ (7984.T) 5/11 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(286回)+23─25bp 5月29日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月上旬に起債予定、6月に発行予定 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ 6月に発行予定 沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 上期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 5/18 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=J
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文