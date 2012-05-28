追加：欧州危機関連ヘッドライン

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＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《スペイン》 ◎スペイン、国債通じた銀行資本増強計画をＥＣＢに通知、ＥＣＢは反対せず＝政府筋[ID:nT9E8FH020] ◎スペイン、バンキア(BKIA.MC)救済のため政府債発行通じた資本注入の可能性＝関係筋[ID:nTK8137962] ◎スペイン銀による国債買い支えが継続、4月の保有比率は全体の30％に上昇[ID:nJT8156519] ◎バンキア(BKIA.MC)、スペイン政府に190億ユーロの支援要請 想定の約2倍[ID:nJT8156333] ◎UPDATE1: Ｓ＆Ｐ、スペイン銀5行を格下げ バンキア(BKIA.MC)などジャンク級に[ID:nJT8156253] ◎サンタンデール(SAN.MC)、ブラジル子会社の一部株式売却を検討との報道否定[ID:nJT8156185] ◎スペイン、政府支援受けた銀行2行の売却入札延期を検討中＝関係筋[ID:nJT8156155] ◎UPDATE1: スペイン・カタルーニャ州が中央政府に支援要請、資金繰り行き詰る[ID:nJT8156135] 《ギリシャ》 ◎ギリシャ世論調査、緊縮財政派が支持わずかに拡大し過半数確保の可能性も[ID:nTK8137852] ◎ギリシャ世論調査、2つの調査で新民主主義党・急進左派連合がそれぞれ首位に[ID:nJT8156413] ◎ギリシャ、ユーロ離脱する確率は50％上回る＝伊モンテ・デイ・パスキ・シエナ銀(BMPS.MI)会長 [ID:nTK8138066] 《危機対策》 ◎英保険ロイズ、ギリシャのユーロ離脱に向け準備＝報道[ID:nTK8138060] ◎スイス政府、ユーロ圏危機悪化時の対策を検討する作業部会を設置[ID:nTK8137890] ◎独仏伊など欧州4カ国首脳が6月22日に会合、ＥＵ首脳会議前に意見調整へ[ID:nTK8137848] ◎UPDATE1: 仏銀、ギリシャのユーロ離脱に備え対応策を強化＝関係筋[ID:nJT8156221] 《要人発言》 ◎ユーロ圏、今後数年は不安定な状況続く見通し＝デール英中銀理事[ID:nTK8137992] ◎ギリシャへの次回融資、数週間遅れても問題なし＝独財務省報道官[ID:nJT8155903] ◎ギリシャのユーロ離脱に備えないのは大きな誤り＝ベルギー副首相[ID:nJT8155901] ◎独連銀総裁がユーロ圏共同債を否定、「確約順守しないならギリシャ支援停止を」[ID:nTK0813606] ◎キプロス、経済に有益ならＥＵに支援要請する可能性も＝中銀総裁[ID:nJT8156523] ◎ポルトガル、財政赤字削減の目標を緩めるべき＝野党幹部[ID:nTK8155843] ◎オランダ、ユーロ圏共同債創設に引き続き反対 ドイツなどが方針転換しても＝首相[ID:nJT8156009] 《市場の反応》 ◎バンキア(BKIA.MC)が26.75％安で始まる＝スペイン株式市場[ID:nTK8138432] ◎ギリシャ株価指数.ATGが2.5％上昇、緊縮派への支持拡大示す世論調査で[ID:nT9E8FH01Y] ◎欧州社債・ＣＤＳ市場＝スプレッド縮小、ＥＵが銀行救済基金の設立を計画との報道で [ID:nTK8138394] ◎ドイツ連邦債先物が軟調、ギリシャ緊縮派への支持拡大を受け [ID:nTK8138368] ◎ 〔クロスマーケットアイ〕薄商いゆえの小康状態、深刻化するスペイン金融問題を警戒[ID:nTK0814456] ◎〔外為マーケットアイ〕ドル79円半ば、輸出勢の小規模な売りが散見される[ID:nTK0813850] ◎〔株式マーケットアイ〕寄り前の板状況、主力輸出株はまちまち[ID:nTK0813948] ◎〔金利マーケットアイ〕国債先物が安寄り後に反発、スペイン懸念で買い戻し[ID:nTK0813852] ◎米国株式市場サマリー（25日）[ID:nJT8156465] ◎ＮＹ市場サマリー（25日）[ID:nJT8156489] ◎3カ月ＥＵＲＩＢＯＲが2年ぶり低水準、ＥＣＢ利下げ観測や過剰流動性で＝欧州短期市場[ID:nJT8156209] ◎欧州株式市場サマリー（25日）[ID:nJT8156261] ◎欧州市場サマリー（25日）[ID:nJT8156289] 《経済指標》 ◎UPDATE1: 6月の独消費者信頼感指数は5.7、前月と変わらず＝ＧｆＫ[ID:nTK8155711] 《その他》 ◎UPDATE1: イタリア2年債入札、利回りは2011年12月以来の高水準 [ID:nTK8138606] ◎イタリア2016年9月償還インフレ連動債入札は利回り4.39％、前回の2.71％から上昇 [ID:nT9E8FH01Z] ◎オランダ、緊縮派5党の支持率が急低下＝世論調査[ID:nTK8138198] ◎インテサ・サンパオロ(ISP.MI)、コスト圧縮で1000支店削減の可能性＝労組[ID:nTK8138096] ◎ユーロ圏の過半数がユーロ維持望む、最も高いのはギリシャ＝世論調査[ID:nTK8155551] ［東京 ２８日 ロイター］
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