高松支店長に関根氏、企画局審議役に川添氏＝日銀人事

［東京 ２８日 ロイター］ 日銀は２８日、同日付で広島支店長に水口毅・情報サービス局参事役、高松支店長に関根敏隆・調査統計局経済調査課長をそれぞれ充てる人事を発表した。米谷達哉・広島支店長は金融機構局審議役兼金融高度化センター長に、清水季子・高松支店長は金融機構局上席考査役にそれぞれ異動する。また企画局審議役に総務人事局の川添敬氏が就任し、同ポストは梅森徹審議役との２人となる。

このほか金融機構局審議役に山岡浩巳・同局参事役、調査統計局審議役に市川能英・同局参事役、発券局審議役に高橋経一・同局参事役、金融機構局金融システム調査課長に中村康治・調査統計局企画役、調査統計局経済調査課長に鎌田康一郎・同局参事役、静岡支店次長に蔵本雅史・調査統計局企画役兼総務人事局企画役、長崎支店次長に宮阪隆彦・金融機構局企画役がそれぞれ就任する。

川添敬（かわぞえ・さとし）氏

１９８３年東大法卒、日銀入行。２００９年７月静岡支店長、１１年５月欧州統括役ロンドン事務所長。千葉県出身、５１歳。

米谷達哉（やねたに・たつや）氏

１９８３年東大経卒、日銀入行。２００６年７月下関支店長、０９年５月金融研究所参事役、１０年７月広島支店長。神奈川県出身、５３歳。

山岡浩巳（やまおか・ひろみ）氏

１９８６年東大法卒、日銀入行。２００７年７月国際通貨基金へ出向、１０年７月金融機構局参事役。東京都出身、４９歳。

市川能英（いちかわ・よしひで）氏

１９８４年東北大法卒、日銀入行。２００７年３月鹿児島支店長、０９年７月横浜支店長、１１年２月調査統計局参事役。神奈川県出身、５２歳。

高橋経一（たかはし・のりかず）氏

１９８５年東大法卒、日銀入行。２００８年８月岡山支店長、１１年５月発券局参事役。秋田県出身、５０歳。

清水季子（しみず・ときこ）氏

１９８７年東大工卒、日銀入行。２０１０年７月高松支店長。東京都出身、４７歳。

水口毅（みずぐち・たけし）氏

１９８２年東大法卒、日銀入行。２００８年２月那覇支店長、１０年７月情報サービス局参事役。東京都出身、５２歳。

関根敏隆（せきね・としたか）氏

１９８７年東大経卒、日銀入行。２０１０年７月調査統計局経済調査課長。北海道出身、４８歳。