オリックス<8591.T>、期間5年の個人向けＳＢを6月1日に起債へ

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［東京 ２８日 ロイター］ オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>は、個人投資家向けに
販売する国内普通社債（ＳＢ）の利率など発行条件を６月１日に決定する予定。期間５年
で、発行額は未定。訂正発行登録書などで明らかになった。
【 募集要項（予定） 】
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銘柄 オリックス 申込期間 ６月４日─１５日
第１６１回無担保社債 払込期日 ６月１８日
発行額 未定 各社債の金額 １００万円
期間 ５年 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券
利率 未定 大和証券
発行価格 １００円 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行
償還期限 ２０１７年６月１６日 りそな銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行
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・利率（予定）：０．６５０％─１．２５０％の範囲内
・条件決定日（予定）：６月１日
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