29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 北の達人コーポレーション( 2930.SP ) 札証アンビシャス市場 公開価格１１００円 ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ４月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI] （予測中央値：０．７７倍） ０８：３０ ４月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI] （予測中央値：４．５％） ０８：３０ ４月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI] （予測中央値：前年比＋２．４％） ０８：５０ ４月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比＋６．３％） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ソフトバンク夏モデル携帯新商品発表会 孫社長出席 １３：００―１７：００ ＮＲＩフォーラム ビッグデータなど最新ＩＴ動向 １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １７：００ 鉄連会長会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２８日（月） スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー、２７日２３１０ＧＭＴ） 韓国［釈迦誕生日］、米国［メモリアルデー］ ２９日（火） ０６００ＧＭＴ ４月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] １３００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（３０日まで） 米共和党テキサス州予備選 （東京 ２９日 ロイター）