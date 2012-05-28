29日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
新規上場 北の達人コーポレーション(2930.SP) 札証アンビシャス市場
公開価格１１００円
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：３０ ４月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]
（予測中央値：０．７７倍）
０８：３０ ４月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]
（予測中央値：４．５％）
０８：３０ ４月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]
（予測中央値：前年比＋２．４％）
０８：５０ ４月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]
（予測中央値：前年比＋６．３％）
１０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ １０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省）
１１：００ ソフトバンク夏モデル携帯新商品発表会 孫社長出席
１３：００―１７：００ ＮＲＩフォーラム ビッグデータなど最新ＩＴ動向
１２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省）
１５：１５ ２年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省）
１７：００ 鉄連会長会見
１８：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
２８日（月）
スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー、２７日２３１０ＧＭＴ）
韓国［釈迦誕生日］、米国［メモリアルデー］
２９日（火）
０６００ＧＭＴ ４月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
１３００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
１４００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
ブラジル中銀通貨政策委員会（３０日まで）
米共和党テキサス州予備選
（東京 ２９日 ロイター）
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