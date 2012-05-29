〔表〕きょうの投信設定（30日）＝3本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：３０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：野村証券 ◎ダイワ米国厳選株ファンド ─イーグルアイ─Ａコース（為替ヘッジあり） ダイワ米国厳選株ファンド ─イーグルアイ─Ｂコース（為替ヘッジなし） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５５０億円かつ合計で５５０億円 設定額 ：── 販売会社 ：大和証券
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