追加：〔表〕きょうの投信設定（30日）＝3本、204億2088万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：３０００億円 設定額 ：２９億９５６８万円 販売会社 ：野村証券 ◎ダイワ米国厳選株ファンド ─イーグルアイ─Ａコース（為替ヘッジあり） ダイワ米国厳選株ファンド ─イーグルアイ─Ｂコース（為替ヘッジなし） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５５０億円かつ合計で５５０億円 設定額 ：・Ａコース（為替ヘッジあり）：７７億５１３５万円 ：・Ｂコース（為替ヘッジなし）：９６億７３８４万円 販売会社 ：大和証券