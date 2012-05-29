UPDATE1: コクヨ<7984.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.478％

［東京 ２９日 ロイター］ 大和証券によると、コクヨ( 7984.T )<0#7984=JFI>は、 期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．４７８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．２３％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 コクヨ 募集期間 ５月２９日 第３回国内普通社債 払込日 ６月 ５日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．４７８％ 主幹事 大和証券 発行価格 １００円 ＳＭＢＣ日興証券 応募者利回り ０．４７８％ 財務代理人 三井住友銀行 償還日 ２０１７年６月 ５日 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ６月、１２月の各５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） 大和証４０ ＳＭＢＣ日興証２０ 野村証１５ みずほ証１５ メリルリンチ日本証４ ＳＭＢＣフレンド証２ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２ 岩井コスモ証２ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸）