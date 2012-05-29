追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《スペイン》 ◎スペイン、今後数カ月に中期財政再建計画を提示へ＝政府筋 [nJT8140712] ◎スペインを「ＢＢマイナス」から「Ｂ」に格下げ、銀行めぐる懸念で ＝イーガン・ジョーンズ[ID:nJT8140458] ◎スペイン問題、ＥＵ全体での対応が必要＝サンタマリア副首相[ID:nJT8140150] ◎スペイン中央政府の赤字、1─4月は対ＧＤＰ比で1.43％ 政府予想と一致 [ID:nJT8140034] ◎欧州委、バンキア( BKIA.MC )救済めぐりスペインと連絡取っている＝報道官 [ID:nJT8140026] ◎スペイン、バンキア・地方政府支援で新発債発行へ＝関係筋[ID:nTK8139872] ◎スペインの発行体格付けをＡＡからＡに3段階引き下げ、格下げ方向のモニター継続＝Ｒ＆Ｉ[nTK0815588] ◎スペインのバンキア( BKIA.MC )標的の空売り、ヘッジファンド勢が株不足に直面[nTK8139514] ◎スペイン、必要ならば国際支援に頼ること可能＝ポーランド中銀総裁[ID:nTK8139164] ◎WRAPUP1: スペイン国債利回りが上昇、支援要請迫られるとの観測高まる[ID:nJT8139026] ◎スペイン銀バンキア( BKIA.MC )親会社のＢＦＡ、2011年は33億ユーロの赤字[ID:nJT8139048] ◎スペイン、国債通じた銀行の資本増強計画をＥＣＢに具体的に通知せず＝政府筋[ID:nJT8138720] ◎スペイン、年内の国債大量償還に対応可能＝財務省[ID:nTK8138636] 《ギリシャ》 ◎ギリシャ世論調査で緊縮派がリード、ＮＤが支持率23.4％で首位[ID:nJT8140718] ◎〔シナリオ〕ギリシャのユーロ離脱による米経済への影響 3つの筋書きを検証 [ID:nTK8155423] ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も [ID:nTK8139444] ◎ブレイナード米財務次官がアテネ入り、成長・安定回復めぐり独・仏・スペインとも 協議[ID:nJT8140486] ◎UPDATE2: ギリシャ、大手4行に180億ユーロ注入 ＥＣＢオペの利用再開可能に[ID:nJT8138984] ◎ギリシャ、税収増えなければ第1次支援の残り30億ユーロを利用の公算＝政府筋[ID:nJT8138954] 《危機対策関連》 ◎UPDATE1: ＥＵ、加盟国の銀行救済法案を提示へ 清算基金の相互融資など柱 [nJT8140788] ◎欧州委、30日に経済戦略発表 財政再建と成長促進のバランス配慮＝文書草案 [ID:nJT8140530] ◎欧州委、ＥＵ加盟国の銀行相互救済を義務付ける法案提示へ 清算基金の相互融資など柱[ID:nJT8140524] ◎欧州委、イタリアに税制改革や若年層の失業対策強化など提言へ＝報告草案 [ID:nJT8140588] ◎銀行救済はＥＣＢの職務外、国債買い入れ再開は現在議論せず＝ＥＣＢ当局者 [ID:nJT8140326] ◎欧州銀がＥＣＢ長期オペ資金を早期返済、各国中銀の緊急流動性支援への依存拡大[ID:nJT8138808] 《要人発言》 ◎ユーロ圏諸国、完全な経済統合に向けた行程表の策定必要＝バローゾ欧州委員長 [ID:nJT8140460] 《市場の反応》 ◎UPDATE1: ＮＹ外為市場＝ユーロ／ドルが約2年ぶり安値、スペインめぐる懸念高まる [nJT8140750] ◎スペイン銀のデフォルト保証コスト低下、財政懸念から低下は一時的との見方 [ID:nJT8140546] ◎ユーロが99円割れ、対ドルでは約2年ぶり安値 スペインの銀行めぐる懸念などで [ID:nJT8140496] 《その他》 ◎〔ロイター調査〕ＥＣＢ、金額無制限の資金供給を1年超延長か[nTK8139188] ◎〔海外規制フラッシュ：金融〕ＥＵの銀行破綻処理制度、ベイルイン盛り込みなら 銀行の資金調達困難に[nTK8139254] ◎〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（8月28日まで）[ID:nTK8139376] ◎欧州年金基金、株式やユーロ周辺国債から一段と資金引き揚げへ＝調査[ID:nTK0814784] ◎UPDATE2: イタリア2年債入札、利回りは2011年12月以来の高水準[ID:nTK8138606] ◎スイス中銀、ユーロ崩壊に備え資本規制など検討─総裁＝新聞[ID:nJT8138866] 《分析記事》 ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も [ID:nTK8139444] ◎〔焦点〕構造改革迫られる欧州 ユーロの存亡にかかわらず[ID:nTK8139352] ◎〔焦点〕決済システム通じたユーロ圏のリスクシェア、共同債でいずれ独に譲歩迫る[ID:nTK8139276] ［東京 ２９日 ロイター］