追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《スペイン》 ◎UPDATE1: バンキアの資本再編計画、ＥＣＢへの説明は行っていない＝スペイン経済省報道官 [ID:nTK8141320] ◎UPDATE1: 今年のスペイン税収は政府予想に達しない可能性、歳出も上振れか＝中銀総裁[ID:nTK8141442] ◎WRAPUP1: スペイン、国内銀・地方政府支援で新発債発行へ[ID:nTK8140740］ ◎スペイン中銀のオルドネス総裁、6月10日退任へ[ID:nJT8140596] ◎スペイン、今後数カ月に中期財政再建計画を提示へ＝政府筋[ID:nJT8140712] ◎スペインを「ＢＢマイナス」から「Ｂ」に格下げ、銀行めぐる懸念で＝イーガン・ジョーンズ[ID:nJT8140458] ◎スペイン問題、ＥＵ全体での対応が必要＝サンタマリア副首相[ID:nJT8140150] ◎スペイン中央政府の赤字、1─4月は対ＧＤＰ比で1.43％ 政府予想と一致[ID:nJT8140034] ◎スペイン銀バンキア( BKIA.MC )、2011年の幹部報酬は約2200万ユーロ[ID:nJT8140400] ◎欧州委、バンキア( BKIA.MC )救済めぐりスペインと連絡取っている＝報道官[ID:nJT8140026] 《ギリシャ》 ◎ギリシャがユーロ離脱なら国民生活は大幅悪化、所得半減に物価急上昇も＝大手銀行[ID:nTK8140902] ◎UPDATE1: ギリシャ世論調査で緊縮派がリード、ＮＤが支持率23.4％で首位[ID:nTK8140856] ◎〔シナリオ〕ギリシャのユーロ離脱による米経済への影響 3つの筋書きを検証[ID:nTK8155423] ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も[ID:nTK8139444] ◎ブレイナード米財務次官がアテネ入り、成長・安定回復めぐり独・仏・スペインとも協議[ID:nJT8140486] ◎UPDATE2: ギリシャ、大手4行に180億ユーロ注入 ＥＣＢオペの利用再開可能に[ID:nJT8138984] ◎ギリシャ、税収増えなければ第1次支援の残り30億ユーロを利用の公算＝政府筋[ID:nJT8138954] 《危機対策関連》 ◎仏首相、次期ユーログループ議長人事めぐり明確な回答避ける 財政規律重視の独財務相が有力[ID:nTK8141102] ◎UPDATE1: ＥＵ、加盟国の銀行救済法案を提示へ 清算基金の相互融資など柱[ID:nJT8140788] ◎欧州委、30日に経済戦略発表 財政再建と成長促進のバランス配慮＝文書草案[ID:nJT8140530] ◎欧州委、ＥＵ加盟国の銀行相互救済を義務付ける法案提示へ 清算基金の相互融資など柱[ID:nJT8140524] ◎欧州委、イタリアに税制改革や若年層の失業対策強化など提言へ＝報告草案[ID:nJT8140588] ◎UPDATE1: 銀行救済はＥＣＢの職務外、国債買い入れ再開は現在議論せず＝ＥＣＢ当局者[ID:nJT8140326] 《要人発言》 ◎新財政協定の迅速な批准、スペイン情勢の安定化に寄与＝独経済相 [ID:nT9E8FH02H] ◎ユーロ圏諸国、完全な経済統合に向けた行程表の策定必要＝バローゾ欧州委員長[ID:nJT8140460] 《市場の反応》 ◎〔クロスマーケットアイ〕29年ぶり安値が視界のＴＯＰＩＸ、世界の景気減速感が圧迫[ID:nTK0816550] ◎株式下落しユーロ／ドルは1年11カ月ぶり安値、スペイン懸念が圧迫＝アジア市場[ID:nTK8141094] ◎〔金利マーケットアイ〕[ID:nTK0815980] ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0815994] ◎〔株式マーケットアイ〕[ID:nTK0816044] ◎UPDATE1: ＮＹ外為市場＝ユーロ／ドルが約2年ぶり安値、スペインめぐる懸念高まる [ID:nJT8140750] ◎UPDATE1: 米金融・債券市場＝利回り低下、スペイン銀行セクターめぐる懸念で逃避買い[ID:nJT8140630] ◎UPDATE1: 米国株式市場＝反発、ギリシャ懸念後退 フェイスブック( FB.O )は上場来安値[ID:nJT8140640] ◎欧州市場サマリー（29日）[ID:nJT8140586] ◎欧州株式市場サマリー（29日）[ID:nJT8140566] ◎スペイン銀のデフォルト保証コスト低下、財政懸念から低下は一時的との見方[ID:nJT8140546] ◎ユーロが99円割れ、対ドルでは約2年ぶり安値 スペインの銀行めぐる懸念などで[ID:nJT8140496] 《その他》 ◎イタリアが5・10年債入札で最大62.5億ユーロ調達へ、5年債利回り上昇の見通し[ID:nTK8140994] ◎〔ロイター調査〕ＥＣＢ、金額無制限の資金供給を1年超延長か[ID:nTK8139188] ◎〔海外規制フラッシュ：金融〕ＥＵの銀行破綻処理制度、ベイルイン盛り込みなら銀行の資金調達困難に[ID:nTK8139254] ◎〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（8月28日まで）[ID:nTK8139376] ◎UPDATE1: イタリア6カ月物国債入札、利回り2％突破 2011年12月以来の高水準[ID:nTK8140020] ◎UPDATE1: ポルトガルの銀行預金増加は信頼感の表れ、内外リスク大きい＝中銀報告書[ID:nJT8140500] 《分析記事》 ◎〔焦点〕スペイン中銀、総裁交代を機に信認回復なるか[ID:nTK8141024] ◎〔焦点〕ユーロ圏に預金流出の波及リスク、政府の対応進まず[ID:nTK8141120] ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も [ID:nTK8139444] ◎〔焦点〕構造改革迫られる欧州 ユーロの存亡にかかわらず[ID:nTK8139352] ◎〔焦点〕決済システム通じたユーロ圏のリスクシェア、共同債でいずれ独に譲歩迫る[ID:nTK8139276] ［東京 ３０日 ロイター］