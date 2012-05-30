UPDATE1: みずほ銀行、10年・470億円の劣後債発行条件を決定＝利率1.49％

Markets |
［東京 ３０日 ロイター］ みずほ証券によると、みずほ銀行<0#8413=JFI>は、 期間１０年の無担保社債（劣後特約付）の発行条件を決定した。 発行額４７０億円。 利率 １．４９％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債流通利回り＋０．６４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 みずほ銀行 募集期間 ５月３０日 第２０回無担保社債 払込日 ６月 ５日 （劣後特約付） 各社債の金額 １億円 発行額 ４７０億円 主幹事 みずほ証券 期間 １０年 発行代理人 みずほ銀行 利率 １．４９％ 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 Ａ＋（ＪＣＲ） 償還日 ２０２２年６月 ３日 利払日 ６月、１２月の各５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） みずほ証３５７ みずほインベスターズ証４３ 野村証３５ 大和証３５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文