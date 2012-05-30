UPDATE1: みずほ銀行、10年・470億円の劣後債発行条件を決定＝利率1.49％

［東京 ３０日 ロイター］ みずほ証券によると、みずほ銀行<0#8413=JFI>は、 期間１０年の無担保社債（劣後特約付）の発行条件を決定した。 発行額４７０億円。 利率 １．４９％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債流通利回り＋０．６４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 みずほ銀行 募集期間 ５月３０日 第２０回無担保社債 払込日 ６月 ５日 （劣後特約付） 各社債の金額 １億円 発行額 ４７０億円 主幹事 みずほ証券 期間 １０年 発行代理人 みずほ銀行 利率 １．４９％ 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 Ａ＋（ＪＣＲ） 償還日 ２０２２年６月 ３日 利払日 ６月、１２月の各５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） みずほ証３５７ みずほインベスターズ証４３ 野村証３５ 大和証３５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）