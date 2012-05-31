追加：〔表〕きょうの投信設定（31日）＝8本、303億2977万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎りそな・にっぽん割安株ファンド（繰上償還条項付） ／ＤＩＡＭアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０００億円 設定額 ：７億５５９５万円 販売会社 ：りそな銀行、近畿大阪銀行 ◎アジア資源ファンド ／日興アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：８００億円 設定額 ：４５億６９６１万円 販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券 ◎インベスコ アジア消費関連日本株オープン（繰上償還条項付） ／インベスコ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：６２億３６１３万円 販売会社 ：岩井コスモ証券 ◎日興コタック・インド債券ファンド（毎月分配型） ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：１２４億１０７４万円 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券 ◎ちゅうぎん日経２２５インデックスファンド ／中銀アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：１２億６７７８万円 販売会社 ：中国銀行(8382.T)、中銀証券 ◎米国製造業株式ファンド＜愛称：ＵＳルネサンス＞ ／ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：２８億０１０２万円 販売会社 ：いちよし証券(8624.T) ◎米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：・（為替ヘッジあり）：１３億２６０５万円 ：・（為替ヘッジなし）： ９億６２４７万円 販売会社 ：三井住友銀行
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