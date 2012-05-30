31日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ４月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋０．５％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ ４月毎月勤労統計（厚生労働省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ ４月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比＋３．２％） １４：００ ４月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １５：００ 民主党「円高・欧州危機等対応研究会」 １５：００ 味の素とブリヂストン 共同研究で記者会見 １７：４０ 経済産業省電力システム改革専門委員会─浜田 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３０日（水） ０１３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（ブリュッセル） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢのオペレーションと経済アップデート」（サンアントニオ） １７３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が雇用関連のブリーフィングに参加 （ニューヨーク） ２０３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （マサチューセッツ州ウースター） ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） 世界経済フォーラム東アジア会議（バンコク、１日まで） ３１日（木） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI] ０６００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に欧州システミックリスク理事会 の年次報告書を提出 ０７５５ＧＭＴ ５月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米クリーブランド地区連銀主催の会議でピアナルト総裁が講演 （クリーブランド） １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） アイルランド、新財政協定参加の是非問う国民投票 （東京 ３１日 ロイター）
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