追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《スペイン》 ◎スペイン政府、バンキア( BKIA.MC )再編計画を欧州委に提出する必要＝欧州委 [ID:nTK8143128] ◎スペイン政府債務の再編は不要─ダラーラＩＩＦ専務理事＝新聞 [ID:nTK8143112] ◎WRAPUP1: 欧州委がスペインに救命策を提示、赤字削減期限延長や銀行への直接資本増強[ID:nTK0817140] ◎UPDATE1: スペインの赤字削減期限を1年延長する用意＝レーン欧州委員[ID:nJT8142036] ◎スペインの銀行の国債保有残高が4月に減少、ＬＴＲＯ効果の低下を示唆＝ＥＣＢ統計[ID:nJT8141924] ◎4月のスペイン銀民間預金残高が1.9％減、ギリシャは小幅増＝ＥＣＢ[ID:nJT8141878] ◎UPDATE1: バンキア( BKIA.MC )の資本再編、銀行再編基金を通じて実施＝スペイン経済相[ID:nTK0816892] 《ギリシャ》 ◎ギリシャ、新民主主義党が支持率トップ 急進左派連合を上回る＝世論調査[ID:nTK8143348] ◎〔情報ＢＯＸ〕ギリシャのユーロ離脱、市場の反応と投資判断[ID:nTK8142768] ◎ギリシャ銀大手2行の第1四半期決算は赤字、不良債権に備えた引当金が大幅増加[ID:nJT8142484] ◎UPDATE1: ギリシャ世論調査は緊縮派と反対派の支持きっ抗、選挙の行方なお不透明[ID:nJT8142118] ◎ＥＵ、ギリシャに改革断行迫る 「調査団訪問は再選挙の結果次第」[ID:nJT8141860] 《危機対策関連》 ◎UPDATE2: ユーロ圏、信頼に足る銀行資本増強メカニズムが必要＝ＥＣＢ総裁[ID:nTK0817808] ◎UPDATE1: 欧州首脳らはユーロのビジョンを明確にする必要＝ＥＣＢ総裁 [ID:nTK8143318] ◎ユーロ存続には、影響波及を阻止する能力高める必要＝レーン欧州委員[ID:nT9E8GE005] ◎UPDATE1: ユーロ圏、信頼に足る銀行資本増強メカニズムが必要＝ＥＣＢ総裁 [ID:TK0817808] ◎米大統領が独仏伊首脳と会談、6月Ｇ２０に向けた協議継続で一致＝ホワイトハウス[ID:nT9E7MB010] ◎ユーロ共同債、成長押し上げ策として依然可能性ある＝ユーログループ議長[ID:nJT8142114] ◎ユーロ圏は共通の預金保証制度を確立すべき、6月に協議＝欧州委員長[ID:nJT8142056] ◎UPDATE2: ユーロ圏は銀行連合に移行すべき 欧州委、銀行への直接資本増強の検討必要と提言[ID:nJT8141714] 《市場の反応》 ◎株式・商品下落、ユーロ／ドルは約2年ぶり安値 スペインめぐる懸念＝アジア市場[ID:nTK8142916] ◎〔クロスマーケットアイ〕ドイツの「宝物」が初のゼロ金利に、ユーロの溝を不安視[ID:nTK0817558] ◎〔金利マーケットアイ〕[ID:nTK0816998] ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0817068] ◎〔株式マーケットアイ〕[ID:nTK0817088] ◎UPDATE1: ＮＹ外為市場＝ユーロが98円割れ、対ドルでは1％下落し約2年ぶり安値[ID:nJT8142366] ◎UPDATE1: 米国株式市場＝急反落、スペインなど欧州めぐる懸念拡大[ID:nJT8142230] ◎UPDATE1: 米金融・債券市場＝大幅高、10年債利回りは少なくとも60年ぶり低水準[ID:nJT8142316] ◎欧州市場サマリー（30日）[ID:nJT8142168] ◎欧州株式市場サマリー（30日）[ID:nJT8142156] ◎ＥＣＢの利下げ観測再浮上、スペイン・イタリア国債利回り上昇で＝欧州短期金融市場[ID:nJT8142096] ◎原油先物が3％超下落、ユーロ圏めぐる懸念や中国の景気刺激策への期待後退で[ID:nJT8142068] 《経済指標》 ◎4月の独小売売上高、実質で前月比＋0.6％、予想上回る＝連邦統計庁[ID:nTK8143068] ◎UPDATE1: 5月のユーロ圏景況感指数は90.6に悪化、約3年ぶり低水準[ID:nJT8141872] ◎4月の仏失業者数、12年半ぶりの水準に増加＝労働省[ID:nTK8142262] ◎独企業の景気見通しは2月から改善＝ドイツ商工会議所調査[ID:nTK8141470] 《その他》 ◎UPDATE1: アイルランドで31日にＥＵ財政協定問う国民投票、賛成多数の予想も投票率が左右 [ID:nTK8143336] ◎ユーロ圏分裂、ロンドンの高級住宅価格が半値に暴落の可能性＝調査[ID:nTK8142718] ◎アイルランドは支援プログラム断行を、成長下振れや欧州危機悪化がリスク＝欧州委[ID:nJT8142348] ◎ユーロ導入候補の8カ国、現時点ではいずれも基準満たさず＝ＥＣＢ[ID:nTK8142780] ◎欧州委、ハンガリー向け補助金の凍結解除を提言 財政赤字削減策を評価[ID:nTK8142454] ◎英中銀の追加資産買い入れ、経済低迷でも正当化されない可能性＝デール理事[ID:nJT8142108] ◎ポルトガル、財政目標達成し続ければ2013年の市場復帰可能＝欧州委[ID:nJT8142120] ◎フランス財政再建目標、追加削減・税制改革なければ達成困難＝欧州委[ID:nJT8142110] ◎アイルランドの銀行、今後数年でさらに30─40億ユーロの資本が必要となる可能性も ─金融監督最高責任者＝独紙[ID:nTK8141618] ◎UPDATE1: イタリア国債入札は利回り急上昇、10年物は1月以来初の6％突破[ID:nTK8141590] ◎ＥＣＢが期間91日と7日のドル供給オペ、91日物で83億ドル供給[ID:nTK8141566] 《分析記事》 ◎COLUMN-不安感高めるスペイン・伊国債下落、救済対象になればＥＳＭで対応困難に [ID:nTK0817822] ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕スペイン政府は正面からＥＦＳＦの資金支援を仰ぐべき[ID:nTK8142718] ◎〔焦点〕スペイン中銀、総裁交代を機に信認回復なるか[ID:nTK8141024] ◎〔焦点〕ユーロ圏に預金流出の波及リスク、政府の対応進まず[ID:nTK8141120] ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も [ID:nTK8139444] ◎〔焦点〕構造改革迫られる欧州 ユーロの存亡にかかわらず[ID:nTK8139352] ◎〔焦点〕決済システム通じたユーロ圏のリスクシェア、共同債でいずれ独に譲歩迫る[ID:nTK8139276] ［東京 ３１日 ロイター］