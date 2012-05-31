〔表〕きょうの投信設定（1日）＝3本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） ＜愛称：世界のいしずえ＞ ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ◎メキシコ債券オープン（毎月分配型）＜愛称：アミーゴ＞ ／大和住銀投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：高木証券( 8625.T )、寿証券