追加：〔表〕きょうの投信設定（1日）＝3本、92億2987万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド
＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド
＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
＜愛称：世界のいしずえ＞
／三菱ＵＦＪ投信
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：・＜為替ヘッジあり＞：８３億１０４２万円
：・＜為替ヘッジなし＞： ８億６９４５万円
販売会社 ：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
◎メキシコ債券オープン（毎月分配型）＜愛称：アミーゴ＞
／大和住銀投信投資顧問
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設定上限額：５０００万円（自己設定）
設定額 ：５０００万円
販売会社 ：高木証券(8625.T)、寿証券
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