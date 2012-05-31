1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２０ 閣議 ０８：５０ １─３月法人企業統計（財務省）[JPBUSX=ECI] ０９：１０ 中尾財務官がユーロマネー・カンファレンスで講演 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １１：３０ シャープ ＩＧＺＯ技術に関する発表会 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １５：００ 財政資金対民間収支・５月実績・６月見込み（財務省） １５：００ 伊藤園 １２年４月期本決算 １５：２０ ４月末税収実績（財務省） １６：３０ 日本通信販売協会 新会長就任会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３１日（木） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期インドＧＤＰ[INGDPQ=ECI] ０６００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に欧州システミックリスク理事会 の年次報告書を提出 ０７５５ＧＭＴ ５月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２００ＧＭＴ 米クリーブランド地区連銀主催の会議でピアナルト総裁が講演 （クリーブランド） １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ５月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） アイルランド、新財政協定参加の是非問う国民投票 ６月 １日（金） ０１００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２００ＧＭＴ 第１・四半期ブラジルＧＤＰ[BRGDP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] ５月米自動車販売台数 世界経済フォーラム東アジア会議（バンコク、最終日） （東京 １日 ロイター）