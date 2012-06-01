追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《スペイン》 ◎UPDATE1: ＩＭＦはスペイン支援検討していない、副首相との会談は生産的＝専務理事[ID:nTK8144454] ◎スペイン、国内銀行問題への解決策が必要＝米財務長官[ID:nTK8144394] ◎スペイン8自治州を格下げ、見通しはすべて「ネガティブ」＝フィッチ[ID:nJT8144172] ◎UPDATE1: スペインと金融支援めぐり協議せず、要請もない＝ＩＭＦ報道官[ID:nJT8144062] ◎スペイン政府、ＩＭＦが同国に関し何らかの措置を取っているとは認識せず＝経済省筋[ID:nJT8144052] ◎スペイン、3月の資本流出額は662億ユーロ＝中銀[ID:nJT8143898] 《ギリシャ》 ギリシャ世論調査、反緊縮派が緊縮派を6ポイントリード＝パブリック・イシュー TK8145084 ◎ギリシャ世論調査で緊縮派がリード、新民主主義党が26.5％で支持率トップ[ID:nTK8144560] ◎ギリシャ、支援策無効にする必要 ドラクマには戻らず＝急進左派連合党首[ID:nJT8144192] ◎〔ロイター調査〕ギリシャは来年末時点でユーロ残留、ファンドマネジャーの半数超が予想[ID:nJT8144022] ◎4月のギリシャ銀行預金は前月比0.36％増＝中銀[ID:nJT8143740] 《要人発言》 ◎ユーロ圏は衰退か強化どちらかの選択に直面＝レーン欧州委員[ID:nTK8145362] ◎UPDATE1: ＥＣＢ、必要に応じて行動する用意─イタリア中銀総裁＝ＦＴ [ID:nTK8145080] ◎UPDATE3: ユーロの明確なビジョン示すべき、政策欠如は補えない＝ＥＣＢ総裁[ID:nTK8143318] ◎ゴンサレスパラモＥＣＢ専務理事、国債購入再開示唆せず 「スペインは改革加速すべき」[ID:nJT8144042] ◎ＥＣＢに政策緩和の余地、一部欧州諸国の赤字目標は調整の必要も＝ＩＭＦ副専務理事[ID:nJT8143896] ◎UPDATE1: イタリアに危機波及リスク、ＥＣＢは金融安定へ一段の措置を＝首相[ID:nJT8143998] ◎ユーロ圏大手銀、域内共通の監督当局が必要＝アスムセンＥＣＢ専務理事[ID:nJT8143838] ◎ユーロ債務危機への対応で「タブーはない」、変更には時間要する＝メルケル独首相[ID:nJT8143748] ◎ユーロ存続のため政治統合に向けた明確な道筋を示すべき＝イタリア中銀総裁[ID:nTK8143420] ◎UPDATE1: ユーロ存続には、影響波及を阻止する能力高める必要＝レーン欧州委員[ID:nTK8143374] ◎イタリアの銀行、取締役会の規模縮小などコスト削減に取り組むべき＝中銀総裁[ID:nTK8143286] ◎〔ロイターサミット〕ユーロ圏危機はリーマン破綻ほど深刻でない＝ペルー中銀総裁[ID:nTK8144600] 《経済指標》 ◎UPDATE1: 3月と4月のユーロ圏失業率は11％、統計開始以来の高水準 最悪はスペインの24.3％ [ID:nTK0818970] ◎UPDATE1: 5月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値は45.1に低下、2009年6月以来の低水準 [ID:nTK8145394] ◎3月のギリシャ小売売上高、前年比‐16.2％[ID:nTK8143388] ◎UPDATE1: 5月のユーロ圏消費者物価指数速報値は前年比＋2.4％に鈍化、1年3カ月ぶりの低水準[ID:nTK8143334] ◎5月のイタリアＥＵ基準ＣＰＩ、前年比＋3.5％＝ＩＳＴＡＴ[ID:nTK8143320] 《市場の反応》 ◎ＥＵＲＩＢＯＲ3・6カ月物が2年ぶり低水準、ＥＣＢ利下げ観測で[ID:nTK8145402] ◎UPDATE1: クレジット市場動向＝ＣＤＳ指数が一段とワイド、不透明なスペイン情勢を警戒 [ID:nTK0818856] ◎〔クロスマーケット〕小康状態の円相場、米雇用下振れなら動意 金利低下も[ID:nTK0818522] ◎〔金利マーケットアイ〕[ID:nTK0818002] ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0818058] ◎〔株式マーケットアイ〕[ID:nTK0818106] ◎UPDATE2: ＮＹ外為市場＝ユーロが対円で11年半ぶり安値、欧州懸念や弱い米指標で[ID:nJT8144416] ◎UPDATE2: 米金融・債券市場＝10年債利回り過去最低、欧州懸念や米指標受け[ID:nJT8144268] ◎UPDATE1: 米国株式市場＝続落、ダウは月間で2年ぶり大幅下落[ID:nJT8144364] ◎欧州市場サマリー（31日）[ID:nJT8144146] ◎欧州株式市場サマリー（31日）[ID:nJT8144138] ◎ＥＯＮＩＡが過去最低水準に低下、ＥＣＢ緩和観測高まる＝短期金融市場[ID:nJT8144148] ◎ユーロが対円EURJPY=で下落、2000年12月以来の安値[ID:nJT8143808] ◎スペイン5年物ＣＤＳが600ｂｐに拡大し過去最高＝マークイット[ID:nJT8143754] ◎ＥＵＲＩＢＯＲ3・6カ月物が一段と低下、ＥＣＢ利下げ観測で[ID:nTK8143380] 《その他》 ◎オバマ米政権、ユーロ圏債務問題に危機感 シャトル外交で対応促す [ID:nTK8145172] ◎アイルランド国民投票、ＥＵ財政協定に6割程度が賛成のもよう＝政府筋[ID:nTK0817964] ◎英財務相がＥＵを提訴、金融商品の空売り規制導入案めぐり＝ＦＴ紙[ID:nTK8144620] ◎米ＦＲＢ、スワップ協定に基づく週間資金供給は105.68億ドル 全額がＥＣＢ向け[ID:nTK8144406] ◎デンマーク中銀が前週に続き利下げ、貸出金利を15ｂｐ引き下げ0.45％に[ID:nJT8143744] ◎フラン高進行なら、景気へのリスク浮上＝スイス中銀副総裁[ID:nTK8143368] 《分析記事》 ◎〔ＭＯＦウオッチャー〕円急伸で政府内に警戒信号、再介入も視野 [ID:nTK0818696] ◎〔ＦＥＤフォーカス〕ＦＲＢが「プレー再開」、欧州危機が最大の懸念要因に[ID:nTK8144938] ◎COLUMN-欧州混乱で円高加速か、最悪シナリオはドル72円＝熊野英生氏[ID:nTK0818782] ◎COLUMN-ユーロ崩壊と円高の終焉は近い＝藤巻健史氏[ID:nTK0816880] ◎COLUMN-不安感高めるスペイン・伊国債下落、救済対象になればＥＳＭで対応困難に [ID:nTK0817822] ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕スペイン政府は正面からＥＦＳＦの資金支援を仰ぐべき[ID:nTK8142718] ◎〔焦点〕スペイン中銀、総裁交代を機に信認回復なるか[ID:nTK8141024] ◎〔焦点〕ユーロ圏に預金流出の波及リスク、政府の対応進まず[ID:nTK8141120] ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も [ID:nTK8139444] ◎〔焦点〕構造改革迫られる欧州 ユーロの存亡にかかわらず[ID:nTK8139352] ◎〔焦点〕決済システム通じたユーロ圏のリスクシェア、共同債でいずれ独に譲歩迫る[ID:nTK8139276] ［東京 １日 ロイター］