追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 ◎WRAPUP1: イタリア向け支援の必要性めぐるオーストリア財務相発言受け、 欧州債務危機の混迷増す[ID:nTK8149744] 《銀行同盟・財政同盟など》 ◎UPDATE2: ユーロ圏「銀行同盟」構想、ドイツは迅速な対応に消極的姿勢表明 [ID:nJT8149410] ◎欧州「銀行同盟」、財政政策統合を達成して初めて実現可能＝独財務相 [ID:nJT8149556] ◎債務危機解決が仏政府の最優先事項＝欧州問題担当相[ID:nJT8149256] ◎ユーロ圏の「銀行同盟」創設、「財政同盟」の適切な支えが前提＝独連銀副総裁 [ID:nTK8148912] ◎スペイン支援は「銀行同盟」に向けた最初の一歩＝仏財政相[ID:nTK8148854] ◎ＥＵの「銀行同盟」、ＥＣＢに大手行を監督する幅広い権限与えるべき＝仏中銀総裁 [ID:nTK8148850] ◎ＥＵの「銀行同盟」は2013年までに実現へ─欧州委のバローゾ委員長＝ＦＴ [ID:nTK8148770] ◎ユーロ圏共同債は受け入れ可能─フィンランド首相＝新聞[ID:nTK8148536] 《イタリア》 ◎イタリア銀はスペインと状況異なる、不動産へのエクスポージャー限定的＝Ｓ＆Ｐ [ID:nJT8149522] ◎オーストリア財務相の発言は極めて「不適切」、伊首相が不快感[ID:nJT8149008] ◎イタリアが欧州の支援必要となる可能性否定せず＝オーストリア財務相 [ID:nTK8148080] 《スペイン》 ◎スペイン銀支援は安定に寄与、危機解決は政府の役割＝ＥＣＢ[ID:nJT8149524] ◎スペイン、銀行支援で転換債注入なら金利は最低8.5％に＝欧州委報道官 [ID:nJT8149560] ◎スペイン銀行18行の格付け引き下げ、7日のスペイン格下げ受け＝フィッチ [ID:nJT8149190] ◎スペイン銀行支援策の条件、国家救済規則に準じる＝レーン欧州委員[ID:nJT8149202] ◎メルケル独首相、スペイン支援評価 「システム不備指摘せず」とＥＢＡを批判 [ID:nJT8149178] ◎スペイン銀行支援は格付け現状維持に寄与、リスク残る＝フィッチ[ID:nJT8149122] ◎スペイン、2012・13年の財政赤字削減目標を達成できない見通し＝フィッチ [ID:nTK8148676] 《ギリシャ》 ◎再選挙後の挙国一致内閣を拒否、銀行国有化を提案＝ギリシャ急進左派連合 [ID:nJT8149428] ◎ＥＵ、ギリシャのユーロ残留に向け最大限取り組む＝ファンロンパイ大統領 [ID:nJT8149102] ◎ギリシャめぐるユーロ圏緊急対策協議、欧州委は法的助言を提供＝報道官 [ID:nJT8149038] ◎4月のギリシャ銀行へのＥＣＢ資金供給額、前月比168.5億ユーロ減＝中銀 [ID:nJT8149390] ◎1─5月のギリシャ財政赤字は前年比4.5％拡大、目標は達成[ID:nJT8149600] ◎ギリシャの6カ月物Ｔビル入札、利回りは4.73％に上昇[ID:nTK8148874] 《その他》 ◎欧州当局者、危機対策で断固たる措置を＝ラガルドＩＭＦ専務理事[ID:nJT8149172] ◎ＥＣＢは必要なら行動する用意、経済動向に引き続き対応＝コンスタンシオ副総裁 [ID:nJT8149542] ◎ＥＣＢ、3年物オペ再実施検討していない 債券買入プログラムは保留状態 ＝スロバキア中銀総裁[ID:nJT8149020] ◎長期的な経済成長と健全な財政規律の両立は可能＝ノワイエ仏中銀総裁 [ID:nTK8148354] ◎Ｇ２０、ギリシャ再選挙結果に関し声明発表するかは不透明＝独高官[ID:nJT8149126] ◎来週のＧ２０で欧州危機の解決策協議、進展見込む＝メキシコ大統領[ID:nJT8149596] ◎Ｇ２０、米国財政再建・中国為替などユーロ圏以外の議題も検討すること重要 ＝独高官[ID:nTK0826820] ◎ＥＣＢが期間7日の流動性供給オペ、94機関に1317.47億ユーロ供給[ID:nTK8148902] ◎ＥＣＢが期間28日の流動性供給オペ、21機関に189.05億ユーロ供給[ID:nTK8148886] ◎翌日物預金残高は7874.28億ユーロ、前営業日から減少＝ＥＣＢ[ID:nTK8148764] 《市場の動向》 ◎米金融・債券市場[ID:nJT8149756] ◎ＮＹ外為市場[ID:nTK0826722] ◎米国株式市場[ID:nJT8149688] ◎ユーロ圏金融・債券市場・終盤[ID:nJT8149480] ◎欧州市場サマリー（12日）[ID:nJT8149594] ◎欧州株式市場サマリー（12日）[ID:nJT8149586] 《分析記事》 ◎〔アングル〕ユーロをかつて「拒否」したデンマーク、クローネは「安全通貨」に [nTK0826292] ◎〔アングル〕スペイン支援合意受け、ギリシャに支援条件緩和への期待高まる [ID:nTK8148334] ◎〔情報ＢＯＸ〕スペイン支援に関するユーロ圏財務相の声明全文[ID:nTK8146628] ◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機をめぐる今後の主な日程[ID:nTK8164175] ◎〔情報ＢＯＸ〕ＥＵの銀行救済の新枠組み案、ベイルイン問題などの詳細 [ID:nTK8161981] ◎〔情報ＢＯＸ〕ＥＣＢがユーロ圏首脳に提案した危機対応策[ID:nTK8158599] ◎〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（8月28日まで）[ID:nTK8139376] ［東京 １３日 ロイター］