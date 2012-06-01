UPDATE1: 三菱ＵＦＪ信託銀行、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.345％

［東京 １日 ロイター］ 三菱ＵＦＪ信託銀行<0#8402=JFI>は、期間５年の国内普通 社債（ＳＢ／シニア債）の発行条件を決定した。発行額１００億円。発行登録追補書類と 主幹事の発表で明らかになった。 利率 ０．３４５％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．１１％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三菱ＵＦＪ信託銀行 募集期間 ６月 １日 第１回無担保社債 払込日 ６月 ７日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・ 利率 ０．３４５％ スタンレー証券 発行価格 １００円 発行代理人 三菱ＵＦＪ信託銀行 応募者利回り ０．３４５％ 格付け・予定 ＡＡ（ＪＣＲ） 償還日 ２０１７年６月７日 利払日 ６月、１２月の各７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（案 単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証７７ 野村証１０ 大和証１０ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸）