UPDATE1: 東京急行電鉄<9005.T>、期間15年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.563％

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［東京 １日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、東京急行
電鉄(9005.T)<0#9005=JFI>は、期間１５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 １．５６３％
発行価格 １００円
スプレッド 第９６回国債流通利回り＋０．２１％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 東京急行電鉄 募集期間 ６月 １日
第７６回国内普通社債 払込日 ６月 ７日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 １５年 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・
利率 １．５６３％ スタンレー証券
発行価格 １００円 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
応募者利回り １．５６３％ 格付け・予定 Ａ （Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０２７年 ６月７日 Ａ＋（ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各７日
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・引受証券と引受額（案 単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証８０
みずほ証１５ ＪＰモルガン証５
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３７．５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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