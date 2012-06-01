UPDATE1: オリックス<8591.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.902％

［東京 １日 ロイター］ オリックス( 8591.T )<0#8591=JFI>は、期間５年の国内普 通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額１００億円。主幹事の発表で明らかになっ た。 利率 ０．９０２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．６７％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 オリックス 募集期間 ６月 １日 第１６２回国内普通社債 払込日 ６月 ７日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 下記参照 利率 ０．９０２％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．９０２％ 償還日 ２０１７年６月 ７日 利払日 ６月、１２月の各７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 野村証券 ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 ・引受証券と引受額（案 単位：億円）： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４０ 野村証３０ ＳＭＢＣ日興証１０ 大和証１０ みずほ証５ メリルリンチ日本証５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２７．５銭 （ロイターニュース 片山直幸）