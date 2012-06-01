UPDATE1: オリックス<8591.T>、5年・300億円の個人向け国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.902％

［東京 １日 ロイター］ オリックス( 8591.T )<0#8591=JFI>は、期間５年の国内普通 社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額３００億円。個人投資家を対象に募集する。 発行登録追補書類と主幹事の発表で明らかになった。 利率 ０．９０２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．６７％ 【 募集要項 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 オリックス 申込期間 ６月 ４日─１５日 第１６１回無担保社債 払込期日 ６月１８日 発行額 ３００億円 各社債の金額 １００万円 期間 ５年 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券 利率 ０．９０２％ 大和証券 発行価格 １００円 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 償還期限 ２０１７年６月１６日 りそな銀行 利払日 ６月、１２月の各１６日 三菱ＵＦＪ信託銀行 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ) -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円） ＳＭＢＣ日興証１５０ 大和証１００ 岡三証１５ 東海東京証１２ 岩井コスモ証５ 安藤証５ ＳＢＩ証５ 東洋証５ 丸三証２ むさし証１ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭 （ロイターニュース 片山直幸）