UPDATE1: オリックス<8591.T>、5年・300億円の個人向け国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.902％

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［東京 １日 ロイター］ オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>は、期間５年の国内普通
社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額３００億円。個人投資家を対象に募集する。
発行登録追補書類と主幹事の発表で明らかになった。
利率 ０．９０２％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．６７％
【 募集要項 】
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銘柄 オリックス 申込期間 ６月 ４日─１５日
第１６１回無担保社債 払込期日 ６月１８日
発行額 ３００億円 各社債の金額 １００万円
期間 ５年 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券
利率 ０．９０２％ 大和証券
発行価格 １００円 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行
償還期限 ２０１７年６月１６日 りそな銀行
利払日 ６月、１２月の各１６日 三菱ＵＦＪ信託銀行
格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ)
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・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）
ＳＭＢＣ日興証１５０ 大和証１００ 岡三証１５ 東海東京証１２
岩井コスモ証５ 安藤証５ ＳＢＩ証５ 東洋証５ 丸三証２ むさし証１
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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