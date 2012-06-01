5月新規投信設定額は前月比 66％の1399億円、2か月ぶりに減少

［東京 １日 ロイター］ トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパー によると、５月に新規設定された公募投信の設定金額は前月比６６％減の１３９９億０７ ００万円。６か月ぶりに増加した先月の１０年４月以来（４５２７億）４０００億円を超 える新規設定額（４１１０億円）から一転、大幅に減少した。 ５月の新規ファンドの設定額ランキングおよび各月の設定状況は以下のとおり。 ◎５月の新規ファンドの設定額ランキング １ 東京海上Ｒｏｇｇｅ投資適格世界金融機関債券ファンド２０１２─０５ １７８億円 ２ ダイワ／シュローダー・グローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型） 為替ヘッジあり １６３億円 ３ ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 株式Ｂコース（為替ヘッジなし） １３７億円 ４ 日興コタック・インド債券ファンド（毎月分配型） １２４億円 ５ ＵＢＳグローバル好利回りＣＢファンド２０１２─０５ １１１億円 （円ヘッジ）（限定追加型） ◎直近の各月設定状況 ２０１２年 ６月 ３５本（５月３１日時点 ２兆２００５億円） ５月 ２７本 １３９９億０７００万円 ４月 ４０本 ４１１０億３５００万円 ３月 ４０本 １３４６億１５００万円 ２月 ４２本 ２０８５億８６００万円 １月 ３５本 １６３６億７８００万円 ２０１１年１２月 ５２本 １３６０億４３００万円 １１月 ５７本 １３１２億５６００万円 １０月 ５０本 ７１７億２５００万円 ９月 ５２本 １２３０億８０３６万円 ８月 ３３本 １３３７億００６１万円 ７月 ３５本 ９８０億８９００万円 ６月 ５６本 １１７２億５０００万円 ５月 ２６本 ２３４５億２４００万円 ４月 ３１本 ２５２０億３３００万円 ３月 ５４本 １３０４億８８００万円 ２月 ２７本 ６５５億７２０６万円 １月 ３３本 １４００億９４００万円