再送：11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ５月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] ０８：５０ ４─６月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府）[JPBUSC=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １４：００ ５月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００めど ５月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０日（日） スペインのオルドネス中銀総裁が退任 ５月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 仏議会選第１回投票 １１日（月） ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 （シカゴ） １６００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「世界の金融における 課題：アジアの役割」と題するＳＦ連銀の会合であいさつ ２２００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ００１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が夕食会で講演 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） オーストラリア［女王誕生日］ リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が訪日 白川日銀総裁が米サンフランシスコ連銀開催の会合で講演 （東京 １１日 ロイター）