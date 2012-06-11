12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ５月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] （予測中央値：前年比‐0.4％） ０８：５０ ４月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：００ ５月ビール系飲料課税出荷数量 １０：００ 花王社長会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １２：２０ ＩＭＦ対日４条協議について筆頭副専務理事による記者会見 １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 三菱ケミカルホールディングス 事業説明会 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 電気料金審査専門委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１日（月） ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 （シカゴ） １６００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「世界の金融における 課題：アジアの役割」と題するＳＦ連銀の会合であいさつ ２２００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 オーストラリア［女王誕生日］ １２日（火） ００１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が夕食会で講演 ０３２０ＧＭＴ リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が記者会見（東京） ０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）） サミットに向けて主要な課題について講演（ワシントン） １５３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「世界の金融における課題：アジアの役割」と 題するＳＦ連銀の会合で講演（サンフランシスコ） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ２３１０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が豪経済や為替について講演（現地時間１３日） インドネシア中銀理事会 （東京 １２日 ロイター）