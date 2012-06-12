13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
新規上場
アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 公開価格46万円
０８：５０ ４月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]
（予測中央値：前月比＋２．１％）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１１：００ 武田薬品工業 ヘアケア新製品発表会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４０─１４：００ 石原自民幹事長講演（読売国際経済懇話会）
１３：３０ キリンビールとセブン＆アイＨＤ 共同開発のプレミアムビール新商品で発表
１４：００ 日本経団連 関西会員懇談会
１４：００ 民主党財務金融部門・年金積立金運用ＷＴ合同会議
１５：００ ５月投信概況
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１２日（火）
００１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が夕食会で講演
０３２０ＧＭＴ リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が記者会見（東京）
０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が国連持続可能な開発会議（リオ＋２０））
サミットに向けて主要な課題について講演（ワシントン）
１５３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「世界の金融における課題：アジアの役割」と
題するＳＦ連銀の会合で講演（サンフランシスコ）
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
１８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
２３１０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が豪経済や為替について講演（現地時間１３日）
米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで）
インドネシア中銀理事会
ギリシャ短期国債入札
１３日（水）
０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
２１００ＧＭＴ ＮＺ中銀、政策金利発表（現地時間１４日）
ＪＰモルガン・チェース(JPM.N)のダイモンＣＥＯが巨額損失問題について
上院銀行住宅都市委員会で証言
米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで）
タイ中銀金融政策委員会
イタリア短期国債入札
ドイツ１０年債入札
（東京 １３日 ロイター）
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