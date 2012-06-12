13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 公開価格46万円 ０８：５０ ４月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比＋２．１％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：００ 武田薬品工業 ヘアケア新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４０─１４：００ 石原自民幹事長講演（読売国際経済懇話会） １３：３０ キリンビールとセブン＆アイＨＤ 共同開発のプレミアムビール新商品で発表 １４：００ 日本経団連 関西会員懇談会 １４：００ 民主党財務金融部門・年金積立金運用ＷＴ合同会議 １５：００ ５月投信概況 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（火） ００１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が夕食会で講演 ０３２０ＧＭＴ リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が記者会見（東京） ０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）） サミットに向けて主要な課題について講演（ワシントン） １５３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「世界の金融における課題：アジアの役割」と 題するＳＦ連銀の会合で講演（サンフランシスコ） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ２３１０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が豪経済や為替について講演（現地時間１３日） 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） インドネシア中銀理事会 ギリシャ短期国債入札 １３日（水） ０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ＮＺ中銀、政策金利発表（現地時間１４日） ＪＰモルガン・チェース( JPM.N )のダイモンＣＥＯが巨額損失問題について 上院銀行住宅都市委員会で証言 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） タイ中銀金融政策委員会 イタリア短期国債入札 ドイツ１０年債入札 （東京 １３日 ロイター）