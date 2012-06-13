14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ ４月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １３：３０ 藤田財務副大臣会見 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（水） ０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ＮＺ中銀、政策金利発表 タイ中銀金融政策委員会 ＪＰモルガン・チェース( JPM.N )のダイモンＣＥＯが巨額損失問題について 上院銀行住宅都市委員会で証言 イタリア短期国債入札 ドイツ１０年債入札 １４日（木） ０６００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０７３０ＧＭＴ スイス中銀、金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 フィリピン金融政策会合 仏伊首脳会談（ローマ） ＯＰＥＣ総会（ウィーン） イタリア中期国債入札 （東京 １４日 ロイター）