14日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：３０ ４月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１３：３０ 藤田財務副大臣会見
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１３日（水）
０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
２１００ＧＭＴ ＮＺ中銀、政策金利発表
タイ中銀金融政策委員会
ＪＰモルガン・チェース(JPM.N)のダイモンＣＥＯが巨額損失問題について
上院銀行住宅都市委員会で証言
イタリア短期国債入札
ドイツ１０年債入札
１４日（木）
０６００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０７３０ＧＭＴ スイス中銀、金融政策発表
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
フィリピン金融政策会合
仏伊首脳会談（ローマ）
ＯＰＥＣ総会（ウィーン）
イタリア中期国債入札
（東京 １４日 ロイター）
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