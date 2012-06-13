起債予測一覧〔表〕＝6月14日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本トムソン (6480.T) 5/29 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事：みずほインベ、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+23─25bp
6月14日に起債予定
清水建設 <0#1803=JFI> 5/28 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事：野村
レンジ／T(302回)+36─38bp
6月14日に起債予定
りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 AA 期間10年(ノンコール5)、劣後債
主幹事：野村、大和
仮条件／当初5年が1.10─1.60％、
以降が5年スワップレート+70─100bp
6月14日に起債予定
申込期間：6月14日─20日
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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高速道路機構<0#0905=JFI> 6/13 AA 期間4年・10年、発行額：各300億円
入札方式
6月19日に起債予定
鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、
整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん
7月に起債予定(8月払込み)
国際協力機構 5/ 7 AA 期間10年・20年
<0#1273=JFI> 発行額：各100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
レンジ／
10年債：T(323回)+3.5─4.0bp
20年債：T(新発)+7─8bp
6月15日に起債予定、払込日：6月22日
格付けはＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ)
日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ
発行時期は第2・四半期
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ
6月に起債予定(7月に発行予定)
A <2012年度発行予定、総額1800億円>
2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円)
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事：
<0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 6/12 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
7月上旬に起債予定
7月中旬に発行予定
3/ 6 A 期間30年
2012年度上期の主幹事：野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/22 AA 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興
6月19日に起債予定
3/ 9 <2012年度上半期発行計画>
10年債：2400億円程度
20年債：800億円程度
5年債：400億円程度
FLIP、スポット債：1400億円程度
EMTN：1000億円程度
総額：6000億円程度
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福岡市 <0#0158=JFI> 6/12 A 期間20年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
北九州市 <0#0157=JFI> 6/11 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
7月に起債予定
神奈川県 <0#0103=JFI> 6/ 8 A 2012年度超長期債(期間20年)の主幹事：
発行総額：600億円程度
第2四半期：ＭスタンレーＭＵＦＧ、
ＳＭＢＣ日興
第3四半期：大和、みずほ
第4四半期：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
兵庫県 <0#0106=JFI> 6/ 4 AA 期間7年、発行額100億円程度
主幹事：野村、大和、東海東京、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(302回)+2.5─3.0bp
6月15日に起債予定
6/ 4 AA 期間12年、発行額100億円程度
主幹事：野村、大和、東海東京、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(71回)+2.5bp
6月15日に起債予定
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