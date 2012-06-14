UPDATE1: 清水建設<1803.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.817％

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［東京 １４日 ロイター］ 野村証券によると、清水建設(1803.T)<0#1803=JFI>
は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．８１７％
発行価格 １００円
スプレッド 第３０２回国債流通利回り＋０．３７％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 清水建設 募集期間 ６月１４日
第１９回国内普通社債 払込日 ６月２１日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 引受会社 野村証券（単独）
利率 ０．８１７％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．８１７％
償還日 ２０１９年６月２１日
利払日 ６月、１２月の各２１日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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