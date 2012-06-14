韓国産業銀行、2年・212億円のサムライ債発行条件を決定＝利率1.05％

［東京 １４日 ロイター］ 主幹事によると、韓国産業銀行（ＫＤＢ）<0#0819=JFI> は、期間２年のサムライ債（円貨債券）の発行条件を決定した。 発行額２１２億円。 利率 １．０５％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．６５％ ［ 発行条件一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 韓国産業銀行 払込期日 ６月２０日 第３８回円貨債券 各債券の金額 １億円 （２０１２） 主幹事 下記参照 発行額 ２１２億円 財務代理人 みずほコーポレート銀行 期間 ２年 格付け・予定 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ） 利率 １．０５％ Ａ（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 Ａ＋（フィッチ） 償還期限 ２０１４年６月２０日 Ａ１（ムーディーズ） 利払日 ６月、１２月各２０日 申込期間 ６月１４日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：シティグループ証券、大和証券、メリルリンチ日本証券、みずほ証券、 野村証券