15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：１５ 閣議・閣議後会見 ０８：００ 民主党・企業統治改革ＷＴ １０：００ トヨタ 株主総会 １０：３０ 日立アロカメディカル食品放射能測定装置新製品発表会 １０：３０ 日産 ＮＶ３５０キャラバン発表披露会 １３：３０ ホンダ 新型軽自動車説明会 １４：１５ 大阪商工会議所 正副会頭定例会見 １４：３０ 八木電事連会長（関電社長）会見、終了後 瓜生九州電力社長会見 １５：３０ 日銀総裁会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（木） ０６００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０７３０ＧＭＴ スイス中銀、金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁がＺＥＷのフォーラムで講演（マンハイム） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ 米大統領、経済について演説（クリーブランド） 仏伊首脳会談（ローマ） 英財務相のマンション・ハウス・スピーチ ＯＰＥＣ総会（ウィーン） フィリピン金融政策会合 アウン・サン・スー・チー氏がスイス訪問 中国の胡錦涛国家主席がデンマーク公式訪問（１６日まで） 欧州議会本会議（仏ストラスブール、最終日） イタリア中期債入札 １５日（金） ０６５０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ関連の会合で講演（フランクフルト） ０８３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI] プラートＥＣＢ理事、ポルトガル財務相がＥＣＢ関連の会合で講演（フランクフルト） （東京 １４日 ロイター）