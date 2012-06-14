起債予測一覧〔表〕＝6月15日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住友不動産 <0#8830=JFI> 6/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+10─13bp 6月19日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI> 6/13 AA 期間4年・10年、発行額：各300億円 入札方式 6月19日に起債予定 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん 7月に起債予定(8月払込み) 国際協力機構 5/ 7 AA 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 発行額：各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ レンジ／ 10年債：T(323回)+3.5bp 20年債：T(137回)+7bp 6月15日に起債予定、払込日：6月22日 格付けはＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ) 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 6/12 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 7月上旬に起債予定 7月中旬に発行予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/22 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(323回)+2.5─3.0bp 6月19日に起債予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福岡市 <0#0158=JFI> 6/12 A 期間20年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 北九州市 <0#0157=JFI> 6/11 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 7月に起債予定 神奈川県 <0#0103=JFI> 6/ 8 A 2012年度超長期債(期間20年)の主幹事： 発行総額：600億円程度 第2四半期：ＭスタンレーＭＵＦＧ、 ＳＭＢＣ日興 第3四半期：大和、みずほ 第4四半期：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 兵庫県 <0#0106=JFI> 6/ 4 AA 期間7年、発行額100億円程度 主幹事：野村、大和、東海東京、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(302回)+2.5bp 6月15日に起債予定 6/ 4 AA 期間12年、発行額140億円程度 主幹事：野村、大和、東海東京、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(71回)+2.5bp 6月15日に起債予定 6/ 4 A 期間15年、発行額100億円程度 主幹事：みずほ、大和、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 7月上旬に起債予定 東京都 <0#0100=JFI> 6/ 8 A 期間30年、発行額100億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＣＳ、大和 7月以降に起債予定 5/31 A 期間6年 主幹事：ＳＭＢＣ日興 、ＧＳ 5/25 AA 期間20年、発行額300億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、メリル レン