UPDATE2: 米金融・債券市場＝株・ユーロ高で下落、30年債入札はまちまち

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 105*09.00(‐0*16.50) =2.7401% 前営業日終盤 105*25.50(+1*04.50) =2.7157% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*31.50(‐0*12.50) =1.6420% 前営業日終盤 101*12.00(+0*19.00) =1.5995% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*14.00(‐0*05.25)=0.7407% 前営業日終盤 99*19.25(+0*05.75)=0.7069% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*29.00(‐0*00.25) =0.2980% 前営業日終盤 99*29.25( 0 ) =0.2940% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 株価やユーロが上昇し、安全資産への逃避買いが後退した。ただ、17日のギリシャ再 選挙を控えた警戒感は根強く、債券価格は再び上昇する可能性がある。 米財務省が実施した30年債(リオープン=銘柄統合)入札の結果はまちまち。最高落 札利回りは2.720%で30年債入札としては過去最低水準となったが、応札倍率は昨 年11月以来の低水準にとどまった。 アナリストによると、投資家の関心はギリシャの選挙やメキシコで18─19日に開か れる20カ国・地域(G20)首脳会議、19─20日の米連邦公開市場委員会(FOM C)に移っている。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は「米債券価格は一部の投資家にとって高過ぎる水準になっただけでなく、1 7日のギリシャ選挙で緊縮支持派が勝利するとの観測が高まれば米債の弱材料となる可能 性がある」と述べた。 この日は取引終盤に、主要国中央銀行がギリシャ選挙による市場の混乱に備えて協調的 な流動性供給策を用意していると伝わったことを受け、債券価格が下げ幅をやや拡大した。 アクション・エコノミクスのルパート氏はこれについて、ギリシャ選挙やFOMCを控 えた警戒感が下落分を一部相殺したと指摘した。これらの材料はいずれも短期的に債券価 格を押し上げる可能性がある。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.633%。 アナリストによると、米連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れをにらんで30 年債は一時プラス圏で取引される場面もあった。FRBはこの日、ツイストオペの一環と して、2036年2月から2042年2月までに償還を迎える国債20億4000万ドル を買い入れた。 ツイストオペは今月末での終了が予定されているが、一部アナリストからはFRBが来 週のFOMCで延長を決定する可能性があるとの見方が出ている。 Tボンド先物6月限3USM2は横ばいの149─27/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32安の134─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (-0.75)