追加：起債予測一覧〔表〕＝7月2日現在

追加：・丸紅を国内ＳＢ表に追加しました。 ・水資源機構を財投機関債表に追加しました。 ・川崎重工業（国内ＳＢ表掲載）の主幹事が変更されたため、新たな内容を追加 しました。 ・フジクラなどを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 丸紅 <0#8002=JFI> 7/ 2 A 期間5年、発行額400億円、個人債 主幹事：野村、みずほ 仮条件／利率0.40─0.70％ 7月11日に起債予定 アサヒグループホールディングス6/29 AA 期間5年・7年 <0#2502=JFI> 発行額：各150億円以上、100億円 主幹事： 5年債：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和、野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+13─17bp 7年債：T(302回)+13─17bp 7月6日に起債予定 東レ <0#3402=JFI> 6/29 A 期間10年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ 商船三井 <0#9104=JFI> 6/29 AA 期間3年・5年・10年 発行額：各100億円以上、 100億円以上、100億円 主幹事： 3年債：大和、ＪＰモルガン 5年債と10年債： 大和、ＪＰモルガン、しんきん レンジ／ 3年債：T(271回)+18─21bp 5年債：T(286回)+23─27bp 10年債：T(新発)+31─35bp 今週後半に起債予定 川崎重工業 <0#7012=JFI> 6/28 A 期間7年・10年 主幹事：みずほ イオンモール <0#8905=JFI> 6/27 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/19 AA 期間7年・10年・20年 発行総額500億円程度 (各100億円以上、200億円以上、 100億円以上) 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 7年債：T(302回)+7─9bp 10年債：T(新発)+7─9bp 20年債：T(137回)+9─11bp 今週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん 7月に起債予定(8月払込み) 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 A <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 7月下旬に起債予定(8月上旬払込み) 6/18 A 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 8月下旬に起債予定(9月上旬払込み) 住宅金融支援機構 6/12 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 7月上旬に起債予定 7月中旬に発行予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、みずほ 7月に発行予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 8月に発行予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 9月に発行予定