再送：指標予測＝6月日銀短観の大企業製造業ＤＩは‐4で横ばい予想、設備投資計画＋3.5％

*この記事は25日に配信したものです。 [東京 25日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、6月 日銀短観(7月2日発表)では、大企業製造業足元DIの予測中央値はマイナス4となっ た。3月短観(マイナス4)から横ばいとなる見通し。昨年12月短観以来同水準が続く 見通しとなり、世界経済の減速が重荷となって業況感は改善していないとみられている。 大企業非製造業はプラス7と予想され、3月から2ポイント改善する見通し。内需好調 から緩やかながら改善が続きそうだ。 2012年度の設備投資は、大企業で前年度比プラス3.5%、景況感の低迷にもかか わらず堅調な見通しとなっている。 調査機関の間では、製造業について3月短観より改善との見方と悪化との見方が分かれ ている。「欧州問題が世界経済の下押し材料になっていることと、円高が長期化する流れ が企業マインドを悪化させていると考えられる」(第一生命経済研究所)との見通しもあ る一方で、「世界経済の不透明感は強いが、景気そのものは非常に緩やかながら持ち直し を続けていると思われる。最近の資源・エネルギー価格の調整も景況感改善に寄与してい るとみている」(農林中金総合研究所)との見方もある。 非製造業は、改善を見込まれている。前回から改善しないとしてもプラス5を維持、製 造業がマイナス水準から浮上できない状況に対し、右肩上がりの改善が続きそうだ。「内 需好調を反映して4期連続の改善となりそうだ」(SMBC日興証券)との予測や「震災 の復興需要や相変わらず底堅い個人消費が非製造業の業況を下支えた模様」(シティグル ープ)と予想されている。 設備投資計画は、例年通り期初の3月計画から上方修正となる見通し。「海外経済の減 速など外部環境が大幅に変わるときも比較的、頑健。さらに今年度については復興需要や、 夏場の電力不足に備えた自家発電装置への需要も支えに幅広い業種・業態で設備投資計画 は上方修正が促されやすいとみる」(RBS証券)といった背景がありそうだ。 予測調査結果の詳細は以下のとおり。 <大企業> 2012年度 製造業DI 非製造業DI 設備投資 足元 先行き 足元 先行き 前年度比% 中央値 -4 -3 7 6 3.5 最大値 -1 3 10 10 6.0 最小値 -6 -8 5 3 0.8 3月短観 -4 -3 5 5 0.0 ──────────────────────────────────────── 調査機関名 BNP Paribas -4 -4 7 8 3.7 CA-CIB -5 -6 5 6 1.5 Dai-ichi Life Research -5 -5 7 8 6.0 Daiwa Institute of Research -5 -3 7 6 3.0 Daiwa SB Investments -2 0 5 7 5.1 ITOCHU Economic Research -4 -2 6 3 1.8 JPMorgan Chase -5 -3 10 10 3.5 Meiji Yasuda Life Insurance -5 -1 7 5 0.8 Mitsubishi Research Institute -5 -6 7 6 2.3 Mitsubishi UFJ Mor-Sta Sec. -3 -5 7 6 4.5 Mitsubishi UFJ R & Co -5 -8 7 6 3.6 Mizuho Research Institute -3 0 7 8 3.3 Mizuho Sec. -3 -3 7 8 5.0 Mizuho Securities R & Co -3 -5 7 6 3.5 Monex -4 -3 7 5 2.4 Morgan Stanley MUFG Sec -1 0 9 3 3.9 NLI Research -3 -2 8 7 3.9 Nomura -6 -4 8 5 2.4 Norinchukin Research -1 3 6 8 3.0 RBS -2 -2 6 6 4.8 Shinkin Central Bank -3 -5 6 5 3.1 SMBC Nikko Securities -6 -4 7 6 5.3 Sumitomo Mitsui AM -2 3 6 6 4.7 UBS -4 2 5 6 <中小企業> 2012年度 製造業DI 非製造業DI 設備投資 足元 先行き 足元 先行き 前年度比% 中央値 -10 -12 -9 -13 -10.3 最大値 -7 -8 -5 -7 -6.8 最小値 -15 -20 -14 -18 -12.8 3月短観 -10 -15 -11 -16 -12.9 ──────────────────────────────────────── (調査機関別は割愛します)