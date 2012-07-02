3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 短観業種別係数 ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 住友生命総代会 １１：００ 日本マイクロソフト １３年度の経営方針説明会 １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：１５ 日産自動車 大阪府・市と節電に関する協業について共同会見 １５：００ 民主党常任幹事会 １５：００ ローソン ３―５月期決算 １５：００ 日本証券業協会大阪地区協会 新会長就任会見（大証） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 夕方 前原政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（月） ０２３０ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 「金融危機後のＦＲＢの金融政策」に関するパネルディスカッションに参加 トロイカがキプロスに関する調査に着手（ニコシア） 香港［香港特別行政区設立記念日の翌日］ ３日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀金融政策決定会合（４日まで） ６月米自動車販売台数 ＩＭＦが米経済に関する年次審査報告発表 （東京 ３日 ロイター）