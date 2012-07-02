3日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 短観業種別係数 ０８：５０ マネタリーベース（日銀）[JPMONB=ECI] １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０ 住友生命総代会 １１：００ 日本マイクロソフト １３年度の経営方針説明会 １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：１５ 日産自動車 大阪府・市と節電に関する協業について共同会見 １５：００ 民主党常任幹事会 １５：００ ローソン ３―５月期決算 １５：００ 日本証券業協会大阪地区協会 新会長就任会見（大証） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 夕方 前原政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（月） ０２３０ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 「金融危機後のＦＲＢの金融政策」に関するパネルディスカッションに参加 トロイカがキプロスに関する調査に着手（ニコシア） 香港［香港特別行政区設立記念日の翌日］ ３日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀金融政策決定会合（４日まで） ６月米自動車販売台数 ＩＭＦが米経済に関する年次審査報告発表 （東京 ３日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文