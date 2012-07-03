新規上場企業の横顔：サクセスホールディングス（8月7日ジャスダック上場）

［東京 ３日 ロイター］ ８月７日にジャスダック上場予定の 「サクセスホールディングス」6065.OS の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 神奈川県藤沢市鵠沼石上 ≪事業内容≫ 保育事業（受託保育、公的保育） ≪代表者≫ 代表取締役社長：柴野 豪男 ≪資本金≫ 1億円 ≪発行済株式数≫ 3,100株（2011年12月31日現在） ≪従業員数≫ 73名（2012年5月31日現在） ≪業績≫ 2011年12月期 2010年12月期 営業収益（千円） 1,020,312 166,296 経常利益（千円） 254,295 32,923 当期利益（千円） 159,766 17,442 １株当たり利益（円） 51,537.70 5,626.74 １株当たり純資産額（円） 192,042.91 140,505.07 配当（円） -- -- 注）2012年3月30日付で、1株を500株に分割 ≪業績・連結≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 6,006,255 5,237,042 経常利益（千円） 491,480 178,510 当期利益（千円） 256,877 33,156 １株当たり利益（円） 82,863.80 10,695.48 １株当たり純資産額（円） 216,349.88 133,485.94 ≪総資産≫ （千円） 1,078,161（2011年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 595,333（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 柴野 豪男 37.65 583,500 ジェイコムホールディングス 20.00 310,000 ジャフコ・ジー九（ビー）号 投資事業有限責任組合 12.13 188,000 ジャフコ・ジー九（エー）号 投資事業有限責任組合 10.61 164,500 瀬木 葉子 4.03 62,500 従業員持株会 3.48 54,000 池銀キャピタルニュービジネス ファンド３号投資事業有限責任組合 3.23 50,000 ゆめファンド４号投資事業有限責任組合 3.23 50,000 金子 亮一 1.61 25,000 西山 賢一郎 0.81 12,500 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年７月１７日 ≪需要予測期間≫ ２０１２年７月１９日から７月２５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年７月２６日 ≪申込期間≫ ２０１２年７月３０日から８月２日 (以上、2012年7月2日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>