5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀支店長会議 ０９：００ 白川総裁あいさつ １４：００ さくらリポート １５：１５ 大阪支店長会見 １７：２０ 名古屋・札幌・福岡支店長会見 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：００ 民主党財務金融部門会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １１：００ イオンモール幕張新都心プロジェクト 記者発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 国会の福島第１原発事故調査委員会が最終報告書 １５：００ セブン＆アイ・ホールディングス ３─５月期決算 １６：３０ 藤田財務副大臣会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 夕方 前原政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ４日（水） ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] 英中銀金融政策委員会（５日まで） 独伊首脳が会合 米国［独立記念日］ ５日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 マレーシア中銀金融政策決定会合 スペイン国債入札 フランス国債入札 アイルランド国債入札 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） （東京 ５日 ロイター）