起債予測一覧〔表〕＝7月5日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 関西電力 <0#9503=JFI> 7/ 4 A 埼玉りそな銀行 <0#8400=JFI> 7/ 3 A 期間10年(ノンコール5)、 発行額250億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.10─1.60％、 以降：5年スワップ+0.70─1.00％ 7月13日に起債予定 明治ホールディングス 7/ 3 A 期間5年・7年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 小田急電鉄 <0#9007=JFI> 7/ 3 AA 期間3年、発行額150億円、個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 仮条件／利率0.10─0.40％ 7月6日に起債予定 丸紅 <0#8002=JFI> 7/ 4 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 7/ 2 AA 期間5年、発行額400億円、個人債 主幹事：野村、みずほ 仮条件／利率0.40─0.70％ 7月11日に起債予定 アサヒグループホールディングス6/29 AA 期間5年・7年 <0#2502=JFI> 発行額：各180億円、100億円 主幹事： 5年債：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和、野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+13─14bp 7年債：T(302回)+13─14bp 7月6日に起債予定 東レ <0#3402=JFI> 6/29 A 期間10年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ 商船三井 <0#9104=JFI> 6/29 AA 期間3年・5年・10年 発行額：各130億円以上、 160億円以上、100億円 主幹事： 3年債：大和、ＪＰモルガン 5年債と10年債： 大和、ＪＰモルガン、しんきん レンジ／ 3年債：T(271回)+19─20bp 5年債：T(286回)+26─27bp 10年債：T(324回)+33─34bp 7月6日に起債予定 川崎重工業 <0#7012=JFI> 6/28 AA 期間7年・10年、発行額：各100億円 主幹事：みずほ レンジ／ 7年債：T(302回)+25─30bp 10年債：T(324回)+29─34bp 来週前半に起債予定 イオンモール <0#8905=JFI> 6/27 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/19 AA 期間7年・10年・20年 発行額：各150億円、250億円以上、 150億円以上 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 7年債：T(302回)+7bp 10年債：T(324回)+7bp 20年債：T(137回)+9─10bp 7月6日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん 7月に起債予定(8月払込み) 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、大和、三菱ＵＦＪＭＳ 7月に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 A <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 7月下旬に起債予定(8月上旬払込み) 6/18 A 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 8月下旬に起債予定(9月上旬払込み) 住宅金融支援機構 6/12 AA 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額：各100億円、 150億円以上(増額の可能性あり)、150億円 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／ 10年債：T(324回)+5─6bp 15年債：T(96回)+11─13bp 20年債：T(137回)+14─15bp 来週前半に起債予定 3/ 6 A 期間30年